Mercato : le PSG veut toujours vendre Neymar !

Paris à tout prix. En 2017, Neymar Jr a tout fait pour quitter le FC Barcelone et sortir de l’ombre de Lionel Messi. Pour 222 millions d’euros, le Brésilien est devenu un joueur du Paris Saint-Germain. Son objectif était d’aider le club à passer un cap en remportant la Ligue des Champions tout en raflant des Ballons d’Or. Mais plus de cinq ans après son arrivée dans la capitale française, Ney n’a réussi ni l’un, ni l’autre. Alors oui il a participé à la conquête de plusieurs titres et a été par moments au sommet de son art. Mais ses blessures à répétition tout comme son rythme de vie ont fait jaser.

Le PSG veut toujours le mettre sur le marché

L’an passé, il s’est tout de même remis à rêver avec l’arrivée de son ami Lionel Messi à Paris. Mais là encore, ça n’a pas satisfait, puisque le club est passé à la trappe en Ligue des Champions. C’est ainsi que les dirigeants ont choisi de mettre en place un nouveau projet bâti autour de Kylian Mbappé, arrivé également en 2017. Proches, les deux hommes se sont peu à peu éloignés. Le point de non-retour a été atteint cet été lorsque le PSG a souhaité mettre Neymar sur le marché, visiblement suite aux demandes de KM7, qui estimait qu’il n’était pas assez investi.

Depuis, il y a eu l’épisode du pénaltygate et un début de saison où l’ancien joueur du Barça a empilé les buts et les passes décisives. Arrivé en forme au Mondial, il s’est blessé avant de revenir. Mais la Seleção a échoué et Ney est rentré à Paris, où il a débuté en étant expulsé face à Strasbourg. Au cœur d’un nouveau scandale au Brésil, puisqu’il n’a pas assisté aux obsèques du Roi Pelé, l’attaquant du PSG est à présent au centre de l’actualité mercato. En effet, Sport assure ce mercredi que les pensionnaires du Parc des Princes veulent encore se séparer de Neymar.

Un départ en 2023 ?

Une information surprenante puisque le joueur a réalisé un bon début de saison (15 buts, 12 assists en 21 apparitions toutes compétitions confondues) et que Christophe Galtier l’a souvent encensé. Mais le média catalan explique que Paris a toujours dans l’idée de le mettre sur le marché alors qu’il a activé l’été dernier une option pour étendre son bail jusqu’en 2027. Le club de la capitale, qui veut construire son nouveau projet autour de Mbappé et Messi (que le PSG veut faire prolonger), veut mettre Neymar à la porte. D’autant qu’il aura 35 ans si jamais il va au bout de son bail.

Sport ajoute que le PSG évalue le prix du joueur, dont il faudra aussi assumer le salaire en or, à 100 millions d’euros. Les dirigeants parisiens estiment qu’ils peuvent encore récupérer des liquidités avec un joueur qui va avoir 31 ans en février, et qui réalise une belle saison. Il sera difficile d’avoir plus s’ils attendent au-delà de cette année 2023. Mais il sera aussi compliqué de trouver des clubs prêts à se lancer dans cette opération. D’autant que le Brésilien, courtisé l’an dernier par Newcastle et Chelsea, n’a pas l’intention de changer d’air, lui qui veut continuer à Paris selon Sport. La suite au prochain épisode.