Le Brésil scandalisé par Neymar

Cette fois, Neymar risque de devoir s’expliquer. Absent de marque à la cérémonie en hommage à Pelé, le joueur du PSG semblait avoir été retenu par le club de la capitale. Mais depuis, les médias français assurent que Paris n’a jamais empêché son numéro 10 de se rendre au Brésil pour se recueillir devant le cercueil de la légende auriverde.

Resté à Paris, Neymar a fait parler. Mais les choses risquent de se compliquer puisqu’il a été filmé hier soir en soirée. «Une merveilleuse nuit à faire ce que j’aime le plus. Comme c’était agréable de chanter près de ma famille qui sont les plus grands partisans de cette aventure ! Et c’était une belle surprise de chanter avec ces deux-là (Neymar et la femme de Marquinhos, ndlr) », a d’ailleurs posté la chanteuse Ana Aoas sur son compte Instagram, toute heureuse d’avoir pu chanter avec Neymar.

