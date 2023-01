Où est passé Layvin Kurzawa ?

La suite après cette publicité

Mars 2019. Layvin Kurzawa était encore un véritable joueur de football. De retour dans la rotation du PSG après une longue blessure, le latéral gauche enchaînait les matches avec le club de la capitale et retrouvait même l’Équipe de France pour le rassemblement tricolore comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2020. Mieux, Didier Deschamps le mettait titulaire les deux matches face à la Moldavie (1-4) et face à l’Islande (4-0). Les deux saisons suivantes étaient alors plus compliquées avec des blessures à répétition, un coup de sang contre l’OM (une bagarre avec Jordan Amavi) qui allait lui valoir six matches de suspension et une concurrence bien trop forte sur le flanc gauche de la défense parisienne malgré 27 matches toutes compétitions confondues avec le PSG en 2020-21.

Au-delà des performances inconstantes de l’ancien Monégasque, c’était surtout sa gracieuse prolongation surprise de 4 ans négociée avec Leonardo qui faisait grand bruit, d’autant que le principal intéressé ne s’y attendait pas du tout. « Moi-même, j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite… », racontait-il alors. De quoi faire rager les supporters parisiens déjà fatigués alors par les prestations mitigées du joueur. Quelques mois plus tard, tout se gâtait. Avec seulement 10 minutes de temps de jeu sur la saison 2021-22 avec le PSG lors du trophée des Champions, Layvin Kurzawa va connaître une saison blanche.

En coulisse, les représentants du joueur faisaient tout pour faire sortir leur protégé de sa prison dorée parisienne (400 000 € de salaire mensuel). Après de nombreuses tentatives infructueuses, c’était finalement à Fulham qu’il débarquait dans les dernières heures du mercato estival, plein d’espoirs et d’envie de rebondir, comme il l’expliquait dans un tweet quelques heures après son arrivée : « très heureux de rejoindre ce club anglais historique. J’ai hâte de découvrir Craven Cottage et d’aider l’équipe à accomplir ses objectifs en Premier League. »

45 minutes avec Fulham et une nouvelle blessure…

Mais là encore, l’euphorie n’allait pas durer. La faute à un physique défaillant qui allait encore jouer des tours à l’international tricolore de 30 ans. À court de forme, l’ancien Parisien bossait alors pour revenir sur les terrains le plus vite possible avec les Cottagers. Il était titularisé face à Newcastle le 1er octobre dernier. Mais au bout de 45 minutes et 3 buts encaissés par Fulham, Kurzawa se blessait et devait laisser ses coéquipiers se faire étriller 1-4 à Craven Cottage. Absent des terrains depuis cette date, le natif de Fréjus devait profiter de la trêve hivernale pour retrouver la forme et revenir pour le Boxing Day. Trop juste encore pour Kurzawa, qui est toutefois enfin à la disposition de son coach pour le match de ce mardi soir face à Leicester.

Toutefois, il paraît peu probable que le joueur prêté par le PSG soit aligné par Marco Silva. Mais pas de panique pour autant pour le n°3 des Cottagers. Contrairement à Julian Draxler, qui est poussé vers la sortie par le Benfica, Fulham et son coach veulent encore y croire et n’entendent pas se séparer de leur joueur cet hiver malgré un temps de jeu famélique et une condition physique précaire, selon nos informations. Reste désormais à Layvin Kurzawa de tenter de retrouver son niveau et les terrains. Pour rappel, il n’a plus disputé de match dans son intégralité depuis le 17 mars 2021 en Coupe de France… C’était il y a presque deux ans. Une éternité.