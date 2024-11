Rennes : Jorge Sampaoli a de grandes ambitions

Choisi par le Stade Rennais pour remplacer Julien Stéphan et relancer la machine bretonne, Jorge Sampaoli a évoqué ses premiers pas au sein de son nouveau club ce vendredi en conférence de presse. Et l’Argentin a du pain sur la planche, lui qui a découvert le club et son groupe il y a quelques jours comme il l’a avoué en français conférence de presse. Ses propos sont relayés par L’Equipe. «Déjà la manière dont fonctionne le club, avec beaucoup de jeunes, de talents, de potentiels. C’est pour ça que j’ai voulu m’impliquer. Maintenant, il faut consolider la situation du club, un club qui luttait tout le temps pour l’Europe, et j’espère que ça continuera ainsi (…) L’équipe a traversé un moment difficile, on va voir dans le temps en poursuivant le diagnostic. Mais j’ai confiance dans l’idée qu’elle sera plus agressive.»

La suite après cette publicité

Il a ensuite expliqué avoir une petite idée du premier onze qu’il alignera ce week-end face au LOSC de Bruno Genesio, un ancien de la maison rennaise. «Oui, après les joueurs sont revenus progressivement de sélection dans la semaine et, surtout, on essaie d’inculquer une idée collective. Le principal est l’organisation de l’équipe. Mais plus que le système, il faut développer une culture. Déjà, il y a le besoin d’avoir un certain contrôle pour se prémunir des transitions adverses. Lille, ce sera un match très exigeant, ils vont sans doute par moments nous dominer, il y aura d’autres phases plus neutres et par moments j’espère qu’on va aussi les dominer. On essaie d’amener des modifications pour aborder une des meilleures équipes actuelles du championnat, qui fait très bonne Ligue des champions, avec beaucoup de courage.» Enfin, il a brièvement évoqué le prochain marché des transferts. «On n’a pas encore évoqué le mercato, on fera le point après quatre-cinq matches et là, on verra si on a besoin de se renforcer et à quelle position. Si l’équipe tourne bien, on aura sans doute très peu de besoins. Sinon, on aura sans doute beaucoup de besoins.» Après les paroles, place aux actes pour l’Argentin, qui a hâte de débuter !

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Un 1er but de Jonathan David face à Rennes vous rapporte jusqu’à 405€

La suite après cette publicité

Suivez le match Lille - Rennes sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.