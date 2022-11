Newcastle - Chelsea : les compositions officielles

Pour cette 16ème journée de Premier League et la dernière avant la Coupe du Monde, Newcastle reçoit Chelsea à Saint James’ Park à 18h30 (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). C’est un excellent début de saison que réalisent les Magpies avec 27 points et une troisième place au classement. Eddie Howe semble avoir trouvé un très bon équilibre pour faire fonctionner cette équipe, avec une série de cinq victoires d’affilée notamment et 14 buts marqués. Pour cette grosse affiche le coach anglais garde son onze qui performe semaine après semaine. Schär et Botman pour la charnière centrale. Guimarães au milieu, Almiron sur l’aile droite et Joelinton à gauche. Saint-Maximin est sur le banc.

Pour la première fois depuis longtemps, Chelsea se déplace dans la peau de l’« outsider ». Les Blues, qui pointent à la huitième place du classement, peinent à créer une dynamique positive depuis l’arrivée de Graham Potter. Avec une série de quatre matchs sans victoire en Premier League et seulement deux buts marqués lors de ces rencontres. Le technicien anglais n’arrivent pas à trouver la formule pour son secteur offensif. Pour inverser la tendance, il fait des choix surprenants. Thiago Silva et Aubameyang sont sur le banc, Sterling même pas sur la feuille de match. Azpilicueta accompagnera Koulibaly et Chalobah en défense. Loftus-Cheek et le jeune Hall en pistons, Broja sera soutenu par Gallagher et Mount.

Les compositions d’équipes :

Newcastle : Pope - Trippier (cap.), Schär, Botman, Burn - Longstaff, Guimarães, Willock - Almiron, Wood, Joelinton.

Chelsea : Mendy - Azpilicueta (cap.), Koulibaly, Chalobah - Loftus-Cheek, Jorginho, Kovaćič, Hall - Gallagher, Mount - Broja.