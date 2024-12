Vinícius Júnior est le meilleur joueur du monde pour…

Vinícius Júnior est-il le meilleur joueur du monde ? Une question qui semble évidente aux yeux des instances du football brésilien. La Confédération brésilienne de football (CBF) a inauguré ce dimanche une nouvelle façade pour son siège à Rio de Janeiro, ornée d’une grande photo de Vinicius Jr en maillot de la Seleção, accompagnée de la légende : « Le meilleur du monde est à nous. »

La CBF célèbre ainsi l’intégration de Vini, récompensé par le prix The Best de la FIFA, dans le cercle restreint des joueurs brésiliens distingués, aux côtés de Ronaldo (trois fois lauréat), Ronaldinho (deux fois), Romário et Rivaldo. En évoquant les succès de Vinicius Jr avec le Real Madrid, la CBF a souligné que « l’impact de l’attaquant dépasse largement les frontières du terrain », dans des propos rapportés par la radio COPE.