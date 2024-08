Liga : Mallorca et Séville se neutralisent

Suite de cette troisième journée de championnat en Espagne, avec un duel entre Majorque et Séville. Deux équipes qui ont connu de petites révolutions lors du mercato, avec des changements sur les bancs de touche et dans l’effectif. Mais aussi deux formations qui n’avaient toujours pas gagné cette saison, avec un nul et une défaite pour les deux.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Séville 2 3 -1 0 2 1 3 4 14 Majorque 2 3 -1 0 2 1 1 2

Malgré une domination des Insulaires, et un match qui s’est considérablement enflammé en deuxième période, le score n’a pas bougé et ce point du nul ne fait les affaires d’aucune des deux équipes, engluées en bas de tableau. Majorque est ainsi treizième et les Andalous pointent à la quatorzième marche du classement.