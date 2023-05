La polémique avec Vinicius Junior prend un nouveau tournant, le salaire XXL de Bukayo Saka à Arsenal

Vinicius innocenté, Valence crie au scandale

En Espagne, on connait les suites de l’affaire de racisme dont a été victime Vinicius Junior, dimanche à Mestalla, contre Valence. Ce matin, Marca placarde que c’est «la fin de l’impunité» car «quatre personnes ont été arrêtées à Madrid pour avoir suspendu une poupée portant le maillot de Vinicius. Trois autres à Valence pour des cris racistes dimanche. La pression sociale s’accroît pour mettre fin à ce fléau. LaLiga, et la Fédération s’unissent dans une campagne pour faire sortir les racistes des stades», rapporte le journal. Mais la bonne nouvelle, comme l’indique AS, c’est que le carton rouge de Vinicius a été annulé. Et comme l’indique l’autre quotidien madrilène : «Vinícius innocent, Mestalla coupable» ! «Décision controversée de la fédération. La commission acquitte le Brésilien. Elle le justifie par le fait que la VAR a offert des images biaisées à l’arbitre. Une tribune du stade de Valence est fermée pour cinq matches.» Et effectivement, cette décision fait débat et à Valence cela ne passe pas. Ce matin, Superdeporte lâche un cinglant édito pour dénoncer que «Mestalla n’est pas raciste et la fermeture de la tribune Mario Kempes est une honte sans précédent.» L’Espagne n’en a pas terminé avec cette polémique.

Jackpot pour Saka

De l’autre côté de la Manche ce qui fait les gros titres, c’est la prolongation de prolongation de Bukayo Saka avec Arsenal jusqu’en 2027 ! L’attaquant anglais a signé une prolongation en or massif avec un salaire de près de 350 000 € par semaine comme l’indique The Daily Telegraph. C’est aussi en Une du Daily Mirror qui reprend la déclaration du joueur qui espère remporter des trophées avec les Gunners. Pour le Daily Express, «Saka adhère à la vision de Mikel Arteta» et veut laisser une empreinte avec le club londonien.

Allegri sur la sellette à la Juve

En Italie, la fin de saison s’annonce longue et compliquée pour la Juventus. De nouveau touchée par un retrait de point, la Vieille Dame a perdu en demi-finale de Ligue Europa et a pris une claque lundi contre Empoli en Serie A (4-1). Forcément, les critiques s’abattent sur un homme : Massimiliano Allegri ! Comme le placarde Il Corriere dello Sport sur sa Une ce matin : «Allegri est une affaire. La Juve réfléchit à son avenir après l’échec d’Empoli.» Une information qui revient en Une de Tuttosport également qui écrit qu’il y a «beaucoup de doutes sur l’avenir d’Allegri.» Pour rappel, le contrat de l’Italien court jusqu’en 2025 avec le club turinois mais les mauvais résultats pourraient précipiter son départ.