Las Palmas : Jesé Rodriguez continue de faire parler de lui !

L'histoire de Jesé Rodriguez, tout le monde la connaît. Des prestations plus qu'impressionnantes avec les équipes de jeunes du Real Madrid et de la sélection espagnole, la confirmation avec l'équipe première merengue, puis cette blessure au genou en mars 2014. Ensuite, une longue descente aux enfers après son transfert au PSG en 2016, n'apparaissant que très peu sous la tunique parisienne et enchaînant les prêts globalement peu convaincants aux quatre coins de l'Europe. Libre de tout contrat l'été dernier, il a fait le choix de revenir chez lui, aux Canaries, s'engageant avec Las Palmas, où il avait évolué quelques mois en prêt en 2017.

Et le pari est plutôt réussi. Comme à son habitude, l'ancien joueur madrilène n'a pas hésité à partager sa préparation estivale sur les réseaux sociaux, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques moqueries. Mais cette fois, l'attaquant de 28 ans semble vraiment s'être investi dans son travail d'intersaison, sur le plan physique comme mental. La preuve, quelques semaines plus tard, il fait partie des meilleurs joueurs de la deuxième division espagnole en ce premier quart de saison, avec 3 buts et 5 passes décisives en 10 rencontres de championnat. Au-delà des statistiques, les sensations laissées sur le terrain sont excellentes, avec plusieurs actions de grande classe offertes chaque week-end.

Une belle prestation dans un gros match

De quoi montrer qu'il est plus qu'un simple chouchou des émissions TV people du pays de Cervantes, et qu'il reste avant tout un footballeur talentueux avant d'être un chanteur de reggaeton, carrière que Jey M compte pourtant bien poursuivre. Seulement, les démons du passé continuent de le suivre. Cette semaine encore, il a été au cœur d'une nouvelle polémique. Lors d'une dispute avec sa compagne Aurah Ruiz, avec qui il s'est séparé puis réconcilié à de nombreuses reprises ces dernières années. Jesé aurait ainsi été écrasé - au niveau du pied - par la participante à d'innombrables émissions de téléréalité. La routine pour lui diront certains, mais contrairement à ce qu'on voyait par le passé, ça ne l'a pas ébranlé. Ce week-end, dans un match ô combien important face à Tenerife pour le derby des Canaries, l'ancien Parisien a brillé. S'il n'a pas pu faire trembler les filets, il a offert un superbe ballon en profondeur à Jonathan Viera qui s'en est allé conclure sur l'ouverture du score des Jaunes. Il a aussi eu plusieurs opportunités pour marquer, mais n'en a pas vraiment profité.

Quelques kilos perdus au cours de l'été, et surtout une tête à l'endroit donc pour celui qui défend les couleurs du club qu'il supportait en étant gamin. « J’ai vécu des matchs comme ça quand j'étais gamin parce que mon père m’a emmené au stade et c’était incroyable, imaginez maintenant », a expliqué le principal concerné après la rencontre. Miguel Ángel Ramírez, président de Las Palmas, a même dévoilé à la Cadena COPE ce que lui a confié son joueur au coup de sifflet final : « ils ne disaient pas qu'on m'avait écrasé ? Aujourd'hui, c'est moi qui ait écrasé Tenerife ». Bien positionnés pour l'instant (5e, ce qui lui donnerait accès aux play-offs de montée), le club insulaire et Jesé peuvent se permettre de rêver d'un retour triomphal en Liga pour la saison prochaine...