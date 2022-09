Stade Rennais - Fenerbahçe : les compositions officielles

Le Stade Rennais reçoit Fenerbahçe pour le compte de la deuxième journée du groupe G de la Ligue Europa (un match, dont le coup d'envoi est prévu à 21h, à suivre en direct commenté sur notre site). Les Bretons, sixièmes de Ligue 1 avec trois victoires en sept matches, ont bien lancé leur campagne européenne la semaine passée en s'imposant à Larnaca (1-2). Les Turcs, septièmes de Süper Lig avec trois succès en cinq rencontres, se sont eux imposés à domicile face au Dynamo Kiev (2-1).

La suite après cette publicité

Pour ce match, Bruno Génésio aligne un 4-3-3 avec Traoré, Rodon, Theate et Meling en défense, Bourigeaud, Ugochukwu et Majer au milieu de terrain et Sulemana, Gouiri et Terrier en attaque. En face, Jorge Jesus opte pour un 4-4-2 à plat avec Luan Peres, Szalai, G.Henrique et Osayi-Samuel pour l'arrière-garde, L.Henrique, Yüksek, Yandas et Kahveci dans l'entrejeu et enfin Batshuayi et King devant.

Les compositions officielles :

Rennes : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Meling - Bourigeaud, Ugochukwu, Majet - Sulemana, Gouiri, Terrier

Fenerbahçe : Bayindir - Osayi-Samuel, G.Henrique, Szalai, Luan Peres - Kahveci, Yandas, Yüksek, L.Henrique - King, Batshuayi