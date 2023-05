Brentford : Ivan Toney sort du silence après sa suspension

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe outre-Manche. Impliqué dans une affaire de paris sportifs, l’attaquant star de Brentford, Ivan Toney, a été suspendu de toute activité liée au football pendant huit mois. Et alors que son club a simplement réagi en expliquant qu’il attendait la publication des motifs de cette suspension, Tonay est, quant à lui, sorti du silence sur ses réseaux sociaux.

« J’ai reçu aujourd’hui la notification de mon interdiction de jouer au football pendant huit mois à la suite d’une audience devant une commission de réglementation de la FA qui s’est tenue hier. Je suis naturellement déçu de ne pas pouvoir jouer pendant les huit prochains mois. Les raisons écrites de la décision de la Commission n’ayant pas encore été publiées, je ne ferai aucun autre commentaire à ce stade, si ce n’est pour remercier ma famille et mes amis, le Brentford FC et nos supporters pour leur soutien sans faille dans cette période très difficile. Je me concentre maintenant sur mon retour au jeu que j’aime la saison prochaine », a-t-il écrit sur Twitter.

