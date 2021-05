OL : Rudi Garcia fait l'éloge de Rayan Cherki

La suite après cette publicité

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Rudi Garcia la saison dernière, Rayan Cherki est la pépite sur laquelle mise énormément l’Olympique Lyonnais. À 17 ans, le jeune attaquant grappille du temps de jeu, mais démarre souvent les matches dans la peau du remplaçant (5 titularisations en 25 apparitions en L1). Auteur de deux passes décisives, le numéro 18 rhodanien n’en reste pas moins un élément apprécié.

Et face à Monaco, son but vainqueur lui a valu un concert de louanges. Des éloges qui se sont répétées ce vendredi en conférence de presse. « J’ai beaucoup d’affection pour Rayan, il a un talent fou. Après, c’est normal qu’il ait une progression depuis cette saison et la saison dernière qui soit faite de hauts et de bas. Ce qui est certain, c’est qu’il est travailleur, il est à l’écoute. C’est très intéressant pour lui et l’équipe », a déclaré Rudi Garcia, avant de poursuivre.

Garcia aime Cherki

« Il commence à emmagasiner des consignes, il commence à être décisif. Même avec peu de temps de jeu, il a été capable de faire la différence. Pour un joueur de sa qualité, c’est plus facile de faire la différence sur 95 minutes. C’est un atout certain pour cette fin de saison. » Pas sûr de rester sur le banc de l’OL la saison prochaine, Garcia est d’ailleurs très optimiste pour le futur des Gones.

« On fera un bilan de la saison après Nice. C’est un groupe en devenir, avec beaucoup de jeunes. L’OL a un effectif qui, avec l’expérience, le travail, le temps de jeu, va énormément progresser. C’est un effectif d’avenir. Il faudra continuer à bien les encadrer. Le potentiel des jeunes est là, et plus particulièrement celui de Rayan. » L’intéressé appréciera.