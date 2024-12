OM : Lassad Hasni nommé à la tête du centre de formation

Suite au départ de Yan Danielou officialisé ce lundi, l’Olympique de Marseille a décidé de confier les clefs du centre de formation du club à Lassad Hasni alias "Titou". Le communiqué officiel a été publié ce lundi après-midi. Un retour aux sources pour l’ancien responsable de la préformation de l’OGC Nice qui va retrouver un club olympien, qu’il avait déjà côtoyé entre 2019 et 2022.

«L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Lassad Hasni au poste de directeur du Centre de Formation. Visage connu au Centre de Formation puisqu’il a été entraîneur des U17 puis de la réserve de l’OM entre 2019 et 2022, Lassad Hasni est le nouveau directeur du Centre de Formation. À la fois homme de terrain et fin pédagogue, Lassad « Titou » Hasni a mené une double carrière d’éducateur et de professeur d’histoire-géographie au cours de son parcours professionnel. Également formateur BMF et BEF à la Ligue Méditerranée de Football, Lassad Hasni présente de nombreux atouts pour contribuer au développement technique et humain des joueurs passant par le Centre de Formation olympien, enjeu stratégique dans le cadre du projet sportif du club».