Serie A : la Lazio s'impose à Cagliari, Benevento renverse la Sampdoria

Pour cette seconde journée de Serie A, deux matches étaient au programme ce samedi après-midi. La Lazio se déplaçait sur la pelouse de Cagliari pendant que la Sampdoria accueillait dans son stade Luigi Ferraris le promu Benevento. Dans la première rencontre, il ne fallait que quatre petites minutes aux Romains pour prendre l’avantage par l’intermédiaire de Manuel Lazzari qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans le but vide après ce bon mouvement d’Adam Marusic sur le côté gauche (4e). Malgré quelques occasions de part et d’autre, il fallait attendre la 75e minute de jeu pour voir Ciro Immobile , meilleur buteur la saison dernière, creuser l’écart et permettre à la Lazio de s’imposer sans trembler pour son premier match de championnat cette saison (0-2).

La suite après cette publicité

Les Génois quant à eux ne faisaient pas dans la demi-mesure dans cette rencontre. Dès la 8e minute de jeu, l’infatigable Fabio Quagliarella (37 ans) profitait d’une erreur du portier adverse pour ouvrir le score sur ce cente fort devant le but de Bonazzoli (1-0). L’écart était trop important pour le promu qui encaissait un nouveau but peu après le quart d’heure de jeu par l’intermédiaire du défenseur axial gambien Omar Colley (18e). Contre le cours du jeu, les visiteurs se créaient enfin une occasion et Luca Caldirola transperçait les filets d’une frappe surpuissante au niveau du point de penalty (33e). Mais alors qu’ils avaient le match en main, les joueurs de la Sampdoria se faisaient finalement surprendre à vingt minutes du terme par l’homme du match, Luca Caldirola double buteur dans ce match. Un but ô combien important qui relançait complètement ce match. Dans les derniers instants de la rencontre, Gaetano Letizia offrait la victoire aux hommes de Filippo Inzaghi d'une puissante frappe qui terminait sa course dans le coin du but (2-3). Avec cette surprenante victoire, le promu engrange ses trois premiers points de la saison.

Retrouvez le classement de la Serie A ici.