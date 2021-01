Arsenal veut recruter un nouveau gardien

Si Arsenal peut compter sur un brillant Bernd Leno (28 ans) afin de défendre ses cages, le club londonien a néanmoins moins de sécurité derrière. Arrivé cet été de Dijon, le gardien islandais Rúnar Alex Rúnarsson (25 ans) est loin de convaincre. Titulaire en Coupe et en Europa League, il paye notamment une lourde défaite 4-1 contre Manchester City où il n'a pas été très performant.

D'après The Telegraph, Arsenal n'est pas convaincu et aimerait recruter une nouvelle doublure pour Bernd Leno. Rúnar Alex Rúnarsson pourrait même ainsi se voir prêter. David Raya (25 ans) qui évolue à Brentford et qui avait été approché cet été ne semble pas en mesure de quitter le club de Championship en cours de saison et les Gunners vont devoir se creuser les méninges.