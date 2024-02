PSG : la stat terrible de la Real Sociedad

Après avoir remporté le match aller 2-0, le PSG est bien parti pour écarter la Real Sociedad de son chemin et filer en quarts de finale de la Ligue des Champions. Et Opta vient de dévoiler une statistique qui peut, en quelque sorte, rassurer et inquiéter le PSG en même temps.

La suite après cette publicité

La Real Sociedad est effectivement l’équipe qui a le moins de temps de jeu effectif dans ses rencontres en Liga, avec un temps de jeu moyen de 51:34. Bien loin du Real Madrid, premier, qui dépasse l’heure de jeu. Une statistique un peu surprenante, puisque les Basques restent une équipe qui aime plutôt jouer et aller vers l’avant, et qui montre donc que l’équipe d’Imanol Alguacil sait aussi hacher les rencontres quand c’est nécessaire.