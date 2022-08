Manchester City : Erling Haaland a déjà bluffé tout le monde !

La suite après cette publicité

Erling Haaland a remis les pendules à l'heure. Le 30 juillet, l'attaquant a disputé son premier match officiel à Manchester City face à Liverpool lors du Community Shield. Une rencontre au cours de laquelle le Norvégien a eu plusieurs opportunités mais où il n'a pas réussi à trouver la mire. Il avait d'ailleurs raté une énorme occasion. Ce qui avait fait réagir les médias et spécialistes anglais, puisque certains s'étaient questionnés sur l'ancien buteur du Borussia Dortmund. Un footballeur qui a avoué lors d'un entretien à la BBC s'être fait chambrer par son père Alf Inge Haaland, ancien joueur de Manchester City.

«Pourquoi tu n'as pas marqué ? Pour ton information, j'ai déjà marqué à Anfield, j'ai donc plus de buts là-bas que toi», a confié la nouvelle star des Skyblues au sujet de son père. Une star qui était attendue dimanche pour sa grande première en championnat d'Angleterre. Et c'est à Londres qu'Erling Haaland a débuté sa nouvelle aventure en Premier League. Le joueur de 22 ans a rapidement mis tout le monde d'accord en trouvant le chemin des filets par deux fois face à West Ham, sa première (et certainement pas sa dernière) victime.

Un show sur comme en dehors du terrain

A la 36ème minute, le géant norvégien, a fait parler sa vitesse avant d'être fauché par Alphonse Areola entré en jeu pour remplacer Fabianski. Il a obtenu un pénalty et l'a transformé sans problème, lui qui s'est saisi du ballon rapidement pour ne laisser à personne d'autre l'occasion de le tirer (1-0). Puis, le natif de Leeds a récidivé en deuxième période. Cette fois-ci, il a bénéficié d'un caviar de Kévin De Bruyne dans la profondeur pour aller ajuster Areola d'un tir du gauche (2-0, 65e). Une jolie première pour Haaland, remplacé à 78ème par Julian Alvarez. Mais l'attaquant aurait pu s'offrir un triplé.

Ce qu'il a d'ailleurs évoqué avec son style après la rencontre au micro de Sky Sports. « Oui. J'aurais dû être là [pour me connecter avec Ilkay Gundogan]. C'est de la merde, mais c'est comme ça !» Repris pour son langage, il a répondu: « oh merde, désolé. Il s'agit des connexions que nous établissons chaque jour à l'entraînement afin de nous améliorer et cela viendra.» Plus sérieusement, il a ensuite confié : « c'était bien, un bon début. Il n'y a rien à dire à part ça. C'est bien d'avoir quelques minutes dans les jambes en début de saison et nous devons continuer.»

La presse et les spécialistes sous le charme

Le joueur, qui a fait le show sur comme en dehors du terrain, a été encensé. Le Manchester Evening News, qui lui a donné la note de 9, a écrit à son sujet : «a obtenu le penalty après une belle course, a marqué le penalty, s'est bien entendu avec ses coéquipiers tout au long du match. Extrêmement prometteur». Le MEN a ajouté : «Haaland n'a eu que 16 touches de balle en première mi-temps. L'une a consisté à pousser le ballon devant Alphonse Areola pour obtenir un penalty et une autre a été pour convertir le penalty. Il a été plus impliqué après la pause, participant davantage au jeu, bien qu'il n'ait eu besoin que d'une touche supplémentaire lorsqu'il a été servi par Kévin De Bruyne pour marquer son deuxième but».

Le média anglais précise toutefois qu'il a vu quelques courses passer inaperçues. De son côté, The Sun évoque des débuts de rêve. Chez les consultants TV aussi Haaland a fait l'unanimité. Au micro de Sky Sports, Roy Keane a confié : «de ce que nous savions, les gens doutaient qu'il puisse s'installer si rapidement en Premier League. Il a une grande qualité, fait de grandes courses et de grands mouvements. Il va avoir des occasions, on l'a vu aujourd'hui (hier). Les gens parlent de 20 buts, s'il tire les pénaltys, on parlera plutôt 30 ou 40 buts. Il va avoir des chances avec la qualité des joueurs qu'il a autour de lui. Bonne chance aux défenseurs contre lui».

Guardiola est conquis

Keane pense également qu'il sera capable de battre le record d'Ashley Cole, qui détient le record du joueur le plus rapide à marquer 50 buts après seulement 65 apparitions. «Je ne pense pas que Cole ait pris les pénaltys. S'il [Haaland] reste en forme et en bonne santé, ces records, il est capable de tous les battre». Gary Lineker a, lui, confié : «il est inarrêtable. Un bon attaquant dont le nombre de buts marqués sera énorme. Un talent vraiment prodigieux». Michael Owen est aussi sous le charme. «Ce type est une machine à marquer des buts». Rien d'étonnant pour Pep Guardiola, qui a évoqué la première du Cyborg.

«J'aime ça. En tant qu'entraîneur, j'ai eu la chance d'être avec Messi et s'il en marquait deux, il en voulait trois. S'il en marquait trois, il en voulait quatre. S'il en avait quatre, il en voulait cinq. Les meilleurs buteurs, les attaquants, ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont toujours affamés (...) Je pense que si quelqu'un prenait ce ballon (pour frapper le pénalty), il aurait frappé ses coéquipiers au visage. J'en suis à peu près sûr et c'est bon signe (...) Il y a une semaine, on disait qu'il ne s'adapterait pas à la Premier League et maintenant il est le meilleur aux côtés de Thierry Henry, Alan Shearer et Cristiano Ronaldo. C'est un gars avec un talent incroyable un buteur. Le 9 est un numéro mais nous aimerions ajouter quelque chose de plus à son jeu pour qu'il soit encore un meilleur joueur. Pas seulement un gars qui marque des buts». Ce qu'il sait déjà faire avec réussite à City.