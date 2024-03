Brésil : la première liste de Dorival avec le Parisien Lucas Beraldo et le revenant Lucas Paqueta

Le 10 janvier dernier, après l’intérim de six mois de Fernando Diniz (qui s’est partagé entre la Seleção et Fluminense), la fédération brésilienne (CBF) a décidé de confier les rênes de la sélection nationale à Dorival, l’ancien coach de São Paulo. Ce dernier était donc très attendu ce vendredi 1er puisqu’il devait dévoiler sa première liste.

La suite après cette publicité

Un moment important pour les médias, attentifs aux premiers choix du nouveau boss de la Canarnha, mais aussi pour Dorival. En effet, le Brésil avait demandé à ses prochains adversaires (l’Angleterre et l’Espagne) qu’il défiera dans des matches amicaux de pouvoir dresser exceptionnellement une liste de 26 joueurs. La raison ? Cette liste du 1er mars est la dernière avant l’annonce des joueurs retenus pour disputer la Copa América 2024.

À lire

Le Barça retourne sa veste avec Dani Alves

Lucas Beraldo et Savinho appelés, Lucas Paqueta de retour

Dorival et son staff souhaitaient donc voir le plus de joueurs possible. Dans les médias brésiliens, trois noms faisaient beaucoup parler. Le premier, c’est Lucas Paqueta (26 ans), qui était annoncé potentiellement de retour. Absent de la Seleção depuis juin 2023, le milieu de West Ham payait son implication dans une affaire de paris sportifs. Le deuxième est le crack du City Football Group, Savinho. Âgé de 19 ans, le joueur de Troyes prêté à Girona cartonne en Catalogne (9 buts, 7 passes décisives en 30 matches). Annoncé au FC Barcelone, il avait de fortes chances d’être appelé pour la première fois.

La suite après cette publicité

Idem pour le troisième joueur cité : Lucas Beraldo. Le défenseur de 20 ans recruté cet hiver par le PSG contre 20 M€ a signé des prestations mitigées en France, mais au Brésil, il est considéré comme le futur. Et en plus, Dorival le connaît très bien puisqu’il a été son coach à São Paulo. Concernant les autres nouveautés : la convocation d’Andreas Pereira (Fulham), qui avait récemment confié avoir recalé la Belgique pour prioriser le Brésil. L’ancien joueur de Manchester United a eu le mérite d’aller au bout de ses idées, et le temps lui a donné raison. Le milieu de terrain de Wolverhampton, Joao Gomes, qui avait snobé l’OL il y a un an pour rallier la Premier League, est également convoqué. Une liste décidément placée sous le signe de la nouveauté.

La liste complète

- Gardiens : Ederson, Rafael, Bento

- Défenseurs : Danilo, Yan Couto, Ayrton Lucas, Wendell, Lucas Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Murilo

- Milieux : André, Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Casemiro, Douglas Luiz, Joao Gomes, Lucas Paqueta, Pablo Maia

La suite après cette publicité

- Attaquants : Endrick, Gabriel Martinelli, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Savinho, Vinicius Junior