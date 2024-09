Nice : Jordan Lotomba rejoint le Feyenoord Rotterdam

Arrivé à Nice à l’été 2020 et apparu à 140 reprises toutes compétitions confondues (2 buts), Jordan Lotomba met un terme à son aventure sur la Côte d’Azur. Sur le départ à la suite de l’arrivée de Jonathan Clauss en provenance de l’Olympique de Marseille et alors qu’il venait d’entrer dans la dernière année de son contrat avec les Aiglons, le latéral droit de 25 ans a trouvé une nouvelle porte de sortie du côté des Pays-Bas, chez le Feyenoord Rotterdam.

«L’OGC Nice et Feyenoord sont tombés d’accord sur le transfert de Jordan Lotomba. Arrivé au Gym en provenance des Young Boys de Berne à l’été 2020, Jordan Lotomba s’envole pour les Pays-Bas, où il va découvrir un nouveau championnat sous les couleurs de Feyenoord. L’OGC Nice remercie à son tour Jordan pour les belles années partagées et lui souhaite bonne chance dans la suite de son parcours», indiquent les Aiglons. «C’est une page qui se tourne. Une page qui restera dans mon cœur pour toujours. Je souhaite beaucoup de réussite à l’OGC Nice et je serai toujours derrière le Club», a également ajouté le Suisse après son départ.