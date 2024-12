Que devient Cristiano Ronaldo Junior ?

Alors que Cristiano Ronaldo continue de faire trembler les filets du côté de l’Arabie saoudite et d’Al-Nassr à 39 ans, comme en témoignent ses 15 buts et 3 passes décisives en 18 matches cette saison, son fils Cristianinho est en train de poursuivre son développement en tant que joueur de football. Né le 17 juin 2010 en Californie et âgé de 14 ans, celui qui fait déjà 1m78 a connu une enfance mouvementée. Suivant logiquement la carrière de son père que ce soit du côté du Real Madrid, de la Juventus, Manchester United et dernièrement Al-Nassr, Cristianinho cultive lui aussi le goût du travail et des buts. Quand il était dans les classes biberons de la Juventus, il avait réalisé un septuplé en 45 minutes lors d’un tournoi à Madère. Il avait notamment inscrit 58 buts avec les U9 de la Vecchia Signora.

Suivant son père du côté de l’Arabie saoudite depuis janvier 2023, il poursuit son apprentissage dans le Golfe et avait remporté le championnat saoudien U13 dés sa première saison et alors qu’il restait trois journées à disputer. De quoi rendre évidemment son père très fier, ce dernier l’a publiquement félicité sur les réseaux sociaux. Depuis ? Cristiano Ronaldo Junior continue d’empiler les buts avec les U15 d’Al-Nassr. Le 20 septembre dernier, il avait marqué un doublé avant d’être imité par son père le soir même contre Al-Ettifaq. Ce jeudi, il a de nouveau fait parler la poudre lors d’un succès 6-1 contre les U15 d’Orouba.

CR7 ne lui met pas la pression

Dès lors, la possibilité de les voir jouer ensemble un jour se pose. Toujours âgé de 14 ans, Cristiano Ronaldo ne jouera vraisemblablement pas en professionnel avant au moins 2/3 ans, il faudrait donc que son père continue à jouer jusqu’à 42/43 minimum pour que ce doux rêve puisse arriver. Conscient que cela ne sera pas évident, il est revenu dessus dans un entretien sur sa chaine YouTube avec le Youtubeur Mr Beast : «on verra, il a 14 ans. Nous verrons comment vont mes jambes.» Si jamais cela arrive, Cristiano Ronaldo et Cristianinho pourraient faire ce qu’a déjà fait par exemple l’Islandais Eidur Gudjohnsen en remplaçant son père Arnor le 24 avril 1996 lors d’un match avec la sélection contre l’Estonie.

Avant de se fixer ce genre d’objectif fou, Cristianinho aura du pain sur la planche pour faire carrière, et le nom de son père sera une grosse pression. Cristiano Ronaldo ne veut pas lui ajouter un poids supplémentaire et veut avant tout qu’il soit épanoui : «il a déjà la pression d’être mon fils. Laissons-le faire ses propres erreurs, mais j’espère qu’à l’avenir il pourra devenir un joueur professionnel. S’il ne devient pas joueur, il pourra peut-être exercer un autre métier, mais je le soutiendrai toujours. Nous ne pouvons pas mettre la pression sur nos fils parce que nous sommes célèbres.» Outre les terrains, Cristianinho dispose d’une grande popularité. Dernièrement, le Sporting CP a annoncé son troisième maillot en rendant hommage à Cristiano Ronaldo et son fils le portait sur la campagne publicitaire.