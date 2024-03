Que valent vraiment Cristiano Ronaldo Jr et Thiago Messi ?

Et oui Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tous deux des fils. Deux pour CR7, trois pour la Pulga. Comme pour leur père, Cristiano Ronaldo Jr et Thiago Messi ont deux ans d’écart. Le fils de CR7, surnommé Cristianinho est né en 2010, quand le fils aîné de la Pulga est né en 2012. Les deux sont tombés dans le foot dès leurs plus jeunes âges, difficile de faire autrement quand le papa est l’un des tout meilleurs de l’histoire de ce sport. Bien qu’ils soient encore un peu jeunes, l’étiquette de «fils de» leur colle déjà à la peau. Un héritage ô combien compliqué qu’ils vont devoir assumer s’ils décident de choisir la même voie que leur père. S’il est encore trop tôt pour se prononcer, que valent réellement Cristiano Ronaldo Jr et Thiago Messi ?

La suite après cette publicité

Aujourd’hui âgé de 13 ans, le premier fils de Cristiano Ronaldo, surnommé Cristianinho, est un peu la copie de son père. Sur le plan physique où le gamin ressemble comme deux gouttes d’eau à papa CR7. Encore en pleine croissance, le Portugais affiche déjà des tablettes bien solides. En voyant les exploits de son père, c’est en toute logique que Cristiano Ronaldo Jr tombe dans la marmite du football. La passion s’est transmise très rapidement. Real Madrid, Manchester United, Juventus puis Al Nassr. Cristianinho suit le même parcours professionnel que son paternel, mais chez les jeunes. Attiré par les buts comme son père, CR7 Jr fait tout comme lui. De son numéro de maillot le 7, aux dribbles, en passant par les coups francs et bien évidemment les célébrations.

À lire

Luis Suárez raconte son transfert avorté au Real Madrid

CR7 Jr la machine, Thiago Messi le talent

C’est à la Juventus qu’il se révèle être une véritable machine à marquer. En avril 2019, Cristiano Jr a voyagé avec l’équipe de jeunes de la Juventus à Madère, au Portugal, lieu de naissance de son paternel. Il a été filmé marquant sept buts en 45 minutes, un record. Le match s’est terminé par une fessée pour l’adversaire, 25-0 pour la Juventus. Avec les moins de 9 ans de la Juventus, il inscrit la bagatelle de 58 buts en seulement 28 matches. Aujourd’hui, il évolue avec les U13 d’Al Nassr et il s’éclate. Il a d’ailleurs remporté le premier titre collectif de sa jeune carrière, le championnat saoudien U13. Le premier certainement d’une longue série.

La suite après cette publicité

Quid de Matteo Messi, le fils aîné de Léo ? Contrairement à Cristianinho, les caméras ne l’intéressent pas. Pour le moment, le football ressemble plus à un plaisir pour le gamin âgé de seulement 12 ans. S’il était bien inscrit chez les jeunes du Barça et du PSG, mais c’est du côté de l’Inter Miami que le droitier s’y met vraiment. Se révéler est un grand mot, mais ses prouesses sont plus médiatisées. Avec l’équipe U12 de l’Inter Miami, Thiago Messi s’illustre avec 13 buts et 7 passes décisives. En février dernier, sous les yeux de son père et de Luis Suarez, il marque un très beau but en finale de la Weston Cup, un tournoi de jeunes, et son équipe a été sacrée championne après des performances impressionnantes au cours de la compétition. Pour vous donner une idée de son niveau, Thiago est qualifié de phénomène par son père, rien que ça. Il n’hésite d’ailleurs pas à donner des conseils à son père…

Retrouvez notre vidéo complète ci-desssus.