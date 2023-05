L’OGC Nice face aux contradictions d’un board divisé

Après s’être révélé du côté du RC Lens avec qui il a monté un projet solide ces trois dernières années, le jeune directeur sportif Florent Ghisolfi décidait de quitter le Nord de la France pour un nouveau projet cette fois-ci dans le Sud et plus précisément du côté de l’OGC Nice. Les dirigeants d’Ineos, qui venaient de se séparer de Julien Fournier après onze ans en tant que directeur du football en raison de « divergences stratégiques », voulaient redonner un nouveau coup de pouce au projet niçois qui commençait à s’effondrer doucement, mais sûrement. Alors forcément, l’arrivée de Ghisolfi ressemblait à une très bonne idée pour l’OGC Nice. Du moins en principe.

La suite après cette publicité

Car en réalité, depuis le début de son expérience en Côte d’Azur, l’ancien directeur sportif lensois se heurte aux mêmes soucis que son prédécesseur. Tout comme Fournier avant lui, Ghisolfi est en désaccord sur plusieurs points avec Ineos et ne partage pas la même vision. De quoi créer quelques désaccords en interne forcément. Selon nos informations, les choix sportifs de la société anglaise ne correspondent pas au projet que veut mettre en place Ghisolfi. Cela se matérialise par exemple avec la prolongation d’Aaron Ramsey. L’ancien milieu d’Arsenal a activé son année supplémentaire (il avait signé un an + une année en option) et souhaite encore prolonger de deux saisons. Sur le principe, Ineos est d’accord mais pas Ghisolfi qui estime que le salaire du Gallois est beaucoup trop élevé. Une proposition de prolongation de deux ans a tout de même été faite par Ghisolfi mais avec un salaire plus bas qu’actuellement.

À lire

Nice, Affaire Galtier : Dante sort enfin du silence

Des prolongations et le choix de l’entraîneur

Les divergences entre les deux camps s’illustrent aussi sur le mercato. Ces dernières semaines, Ineos a débuté des négociations avec Lucas Digne pour le poste d’arrière gauche. L’international français est séduit à l’idée de revenir en France tout comme son entourage qui souhaite s’installer dans le sud. Mais ce n’est pas le cas de Florent Ghisolfi qui n’est pas particulièrement emballé par cette piste pour renforcer la défense niçoise. Enfin, le choix du futur entraîneur fait aussi débat.

La suite après cette publicité

Ces dernières heures, les hautes sphères niçoises pensent à Graham Potter, récemment licencié de Chelsea. Un souhait surtout émis par Dave Brailsford, le directeur d’Ineos Sports, qui aimerait faire confiance à un entraîneur britannique. Un profil british qui séduirait évidemment Jim Ratcliffe, propriétaire d’Ineos. Problème, ce profil n’est pas validé du tout par Florent Ghisolfi qui veut plutôt un entraîneur qui permettrait d’assurer une continuité avec ce qu’a mis en place Didier Digard depuis son arrivée. De quoi encore une fois confirmer que les deux camps ne semblent pas du tout sur la même longueur d’onde. Et un board divisé n’est jamais bon pour la construction d’un projet…