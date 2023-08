La Juventus veut piocher au Real Madrid !

La suite après cette publicité

En vue de préparer au mieux la reprise du championnat italien, la Juventus Turin effectue actuellement son stage de pré-saison aux Etats-Unis et s’apprête à affronter un gros poisson, le Real Madrid. Si cette rencontre est un excellent moyen pour l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri de faire le point sur les forces en présence, elle va également offrir l’opportunité aux dirigeants transalpins de rencontrer leurs homologues espagnols pour parler affaires.

En effet, Defensa Central révèle qu’une entrevue entre José Angel Sanchez, bras droit de Florentino Perez, et les émissaires de l’écurie italienne a été fixée ce mercredi. La raison ? La Juventus a des vues sur trois joueurs de l’effectif madrilène, à savoir Alvaro Odriozola, Ferland Mendy et Lucas Vazquez. Le latéral basque n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti pour la saison à venir et un départ cet été est d’actualité. En ce qui concerne le Français, le club espagnol n’est pas fermé à un transfert même s’il a été aligné lors des dernières rencontres amicales. En revanche, l’opération s’annonce compliquée pour Lucas Vazquez dans la mesure où l’Espagnol est l’unique doublure de Dani Carvajal. Reste à savoir quels seront les arguments avancés par les représentants italiens pour tenter de convaincre les Ibères.

