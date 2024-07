Équipe de France : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Et dire qu’on pensait déjà s’être ennuyées durant les rencontres contre l’Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Le summum de l’ennui aura eu lieu finalement contre la Belgique ce lundi. Le principal est au bout pour l’équipe de France, avec une victoire arrachée grâce à un centre-tir de Kolo Muani déviée dans ses propres filets par Vertonghen (1-0, 87e). Le bonheur au bout d’un spectacle indigent, autant dû au nouveau manque d’efficacité français qu’à la prestation lamentable de la Belgique.

Tout cela ne venait pas contrarier la joie française, à l’image du sélectionneur Didier Deschamps. « Oui, c’est beau. On a fait un gros match face à une belle équipe, c’était serré, même si on a eu beaucoup plus de possession et d’occasions. C’est Kolo, c’est beau, tant mieux pour lui », a-t-il lancé à l’issue de la rencontre, tout sourire. Peu importe le scénario et le contenu, le sélectionneur national avait envie de célébrer la qualification. « On a eu des situations de frappes qu’on n’a pas toutes cadrées malheureusement. De par la qualité de l’adversaire en face aussi. Il faut savourer, il ne faut pas banaliser, on est en quart, eux rentrent à la maison. »

Le héros Kolo Muani

Et Deschamps de célébrer le héros du jour, Randal Kolo Muani, dont l’entrée pleine d’envie et surtout le but ont soulagé les Bleus. « Je n’ai jamais vraiment douté. Il faut les cadrer. Oui, il y a la qualité pour marquer des buts. Sans marquer, c’est impossible. C’est bien pour Kolo, il est là, il nous attend, il a le beau sourire », a glissé DD. S’il est décisif par son action, Kolo Muani n’est pas le buteur, puisque le but a été attribué à Vertonghen, le malheureux défenseur belge.

La qualification arrachée en fin de match n’éliminera pas les débats autour de la qualité de jeu de l’équipe de France, qui a mis un temps fou à se défaire de Diables Rouges très limités dans leur expression offensive. Cela dit, le coaching de DD aura été diablement efficace justement, contrairement à celui de Tedesco, puisque son seul changement aura été décisif.