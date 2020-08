FC Barcelone : Jordi Cardoner risque de remplacer Josep Maria Bartomeu jusqu'aux élections

Le FC Barcelone est encore et toujours en pleine tempête. Surtout depuis mardi soir et les révélations autour de l'avenir de Lionel Messi, qui a demandé à ses dirigeants de partir. Depuis cet événement, les socios du club catalan réclame la démission de Josep Maria Bartomeu. Mais le président des Blaugranas est toujours là même si d'après les dernières informations de la presse espagnole et argentine, ce dernier serait prêt à partir si l'Argentin prend la parole et reste finalement...

Mais en cas de départ de l'homme fort du Barça, il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour prendre les rênes du club espagnol. Et justement, d'après RAC1, le successeur de Josep Maria Bartomeu devrait tout simplement être Jordi Cardoner, l'actuel vice-président du FC Barcelone. La radio catalane affirme ainsi que ce dernier pourrait devenir président du FC Barcelone jusqu'aux élections prévues en mars prochain. Et Cardoner ne devrait pas se présenter à celles-ci.