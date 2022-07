Gianluca Mancini prolonge avec la Roma

La Louve blinde Gianluca Mancini. L'AS Roma a annoncé ce mardi la prolongation du défenseur central de 26 ans jusqu'en 2027, soit pour cinq saisons supplémentaires alors que son bail précédent expirait en juin 2022. L'international italien (9 capes) a disputé 45 rencontres en 2021-2022, inscrivant même un but en Ligue Europa Conférence et délivrant surtout la passe décisive en finale de la C4, compétition remportée par José Mourinho et sa troupe aux dépens du Feyenoord.

« Penser que, brique par brique, j'ai lentement construit un lien si étroit avec ce club, cette ville et ces fans est un sentiment incroyable pour moi. Parallèlement à la victoire en Europa Conference League, je vois ce nouveau contrat comme un nouveau point de départ pour nous : continuer à grandir et à nous améliorer, ensemble en tant que groupe, est le seul objectif que j'ai en tête maintenant », a notamment lâché le fils de Roberto Mancini, formé à la Fiorentina et débarqué dans la capitale italienne en 2019, en prêt, avant d'être définitivement acheté à l'Atalanta l'été suivant pour 21 M€.