L’AC Milan veut du lourd pour son banc

Lancés dans une nouvelle saison, certains entraîneurs ne vont pas passer l’été. C’est le cas de Daniele De Rossi. Hier, l’AS Roma a pris tout le monde par surprise en annonçant le départ de l’ancien joueur de la maison, arrivé sur le banc de la Louve en janvier dernier pour remplacer José Mourinho. Paulo Fonseca, lui, pourrait avoir encore moins de temps que son homologue italien. Dragué par plusieurs écuries ces derniers mois, dont l’Olympique de Marseille, le Portugais a finalement quitté le LOSC pour rejoindre l’AC Milan. Un nouveau pas en avant dans la carrière du technicien âgé de 51 ans. Mais ses premiers pas en Lombardie sont très loin de faire l’unanimité.

La suite après cette publicité

Malgré un mercato animé, qui a permis les arrivées de Strahinja Pavlović, Youssouf Fofana, Alvaro Morata, Tammy Abraham, Emerson Royal ou encore Álex Jiménez, son équipe pointe seulement en dixième position après 4 journées de Serie A. En effet, elle affiche un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite (5 points). Au-delà des résultats, qui sont loin d’être à la hauteur des attentes du club et des supporters, le jeu proposé par les Rossoneri n’est pas forcément très emballant. Le comportement de l’équipe a également été pointé du doigt par les fans, qui ont déjà poussé un coup de gueule. Sur la sellette, Fonseca espérait relancer la machine milanaise mardi soir lors de la première journée de l’UEFA Champions League. Mais les Lombards se sont inclinés 3 à 1 chez eux face à Liverpool.

À lire

AC Milan : Fabio Capello recadre Zlatan Ibrahimović

Plusieurs entraîneurs connus sont ciblés

Ce qui plonge un peu plus l’écurie italienne dans la crise. Et dans ces cas-là, l’entraîneur est souvent le premier fusible à sauter. Ainsi, trois mois après avoir posé ses valises à Milan, l’ancien coach du LOSC est plus menacé que jamais. Hier, la presse sportive transalpine a d’ailleurs dévoilé que la direction rossonera avait commencé à se pencher sur la succession de Paulo Fonseca. D’après Sky Italia, Zlatan Ibrahimović serait entré en contact avec Edin Terzić. Finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund l’an passé, il présente l’avantage d’être libre et d’avoir de l’expérience. D’après certains échos, l’Allemand, qui serait intéressé par le poste, était même présent en tribunes la rencontre contre les Reds.

La suite après cette publicité

Il n’est pas le seul à avoir tapé dans l’œil de Zlatan Ibrahimovic et de la direction sportive milanaise. Les noms d’Igor Tudor ou encore de Thomas Tuchel, sur le marché après son départ du Bayern Munich, sont mentionnés. De son côté, la Gazzetta dello Sport révèle que Maurizio Sarri, qui connaît parfaitement la Serie A, est la priorité du club lombard. De son côté, le Corriere della Sera ajoute le nom de Massimiliano Allegri à ceux de Sarri et Terzic. La publication transalpine assure également qu’une défaite dans le « Derby della Madonnina » scellerait définitivement le sort de Fonseca. On devrait donc en savoir plus dimanche soir après le match face à l’Inter !