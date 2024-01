OM, Cameroun : Jean-Michel Larqué détruit François Mughe

François Mughe fait polémique à Marseille et au Cameroun. Alors que le jeune ailier de 19 ans a été appelé pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions indomptables, ce dernier a préféré refuser sa sélection nationale pour rester à l’OM. Son idée? Profiter des absences pour espérer avoir un meilleur temps de jeu et se mettre en valeur. Un choix qu’a fortement critiqué Jean-Michel Larqué.

«Il veut profiter de l’absence des titulaires pour éventuellement trouver sa place dans le onze marseillais. Ce n’est pas comme ça que tu gagnes ta place. Évidemment, s’il y a une épidémie de varioles, tu vas jouer. Ça me heurte. Le petit Mughe, le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère! Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie. J’ai le sentiment qu’il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Je leur trouve des circonstances atténuantes parce que cette CAN tous les deux ans, ce n’est pas normal. Mais quand tu es appelé dans une sélection, même dans une compétition qui à mes yeux perd un peu de son intérêt parce qu’elle revient trop souvent, tu ne peux pas refuser. Ce n’est pas possible», a-t-il confié au micro de RMC Sport.