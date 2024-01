OL : Rémy Riou rejoint le Paris FC

C’était attendu et c’est désormais officiel. Après être entré en jeu en fin de partie contre Pontarlier, en Coupe de France (3-0), Rémy Riou (36 ans) a disputé ses dernières minutes sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Le remplaçant d’Anthony Lopes, revenu au club à l’été 2022, quitte son club de cœur pour tenter une nouvelle aventure, en Ligue 2, puisqu’il rejoint le Paris FC.

«L’Olympique Lyonnais informe avoir accepté de libérer Rémy Riou de ses 6 derniers mois de contrat en lui permettant, à 36 ans, de s’engager avec le Paris FC. L’Olympique Lyonnais tient à remercier chaleureusement Rémy pour ses 18 mois passés au club, marqués par son professionnalisme, son leadership et son implication permanente auprès du groupe professionnel et plus particulièrement d’Anthony Lopes ainsi que de l’ensemble des jeunes gardiens de l’OL», explique l’OL dans son communiqué.