PSG : Neymar sort du silence

Cette saison 2022-23, Neymar Jr est passé par tous les états. Durant l’été, le Brésilien a été agacé après avoir appris que le Paris Saint-Germain souhaitait s’en séparer sur les ordres de Kylian Mbappé. Mais l’international auriverde ne l’a pas entendu de cette oreille et a finalement activé l’option pour prolonger son contrat jusqu’en 2027. Une fois cela fait, Ney a répondu sur le terrain en enchaînant les prestations solides et convaincantes tout en se montrant décisif. Buteur comme passeur, l’ancien du Barça, qui s’est pris le bec avec KM7 lors du fameux "penaltygate", était en feu durant la première moitié de la saison. Une bonne nouvelle pour Paris, mais aussi pour le Brésil qui attendait beaucoup de lui au Qatar. Arrivé plus en forme que jamais et en confiance, Neymar s’est blessé à la cheville dès le premier match face à la Serbie. Touché, mais pas coulé, l’attaquant auriverde a travaillé d’arrache-pied pour revenir le plus vite possible. Il a retrouvé son pays le 5 décembre face à la Corée du Sud avant de dire adieu au Mondial le 9 décembre après l’élimination face à la Croatie. Un coup dur pour Neymar, qui a même remis en question son avenir international.

De retour en club, d’autres défis l’attendaient. Mais le joueur de 31 ans ne pourra pas les relever puisque sa saison 2022-23 est terminée comme l’a annoncé ce lundi son club. «Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif.» Un gros coup dur pour le club de la capitale et pour le joueur brésilien, qui est sorti du silence sur Instagram. «Je reviendrai plus fort», a-t-il lancé. Il reste à savoir si ce sera au PSG, qui n’a pas exclu de s’en séparer cet été 2023.

