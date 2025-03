Atlético : Antoine Griezmann n’a pas encore fait son choix

Antoine Griezmann s’apprête à prendre une décision cruciale pour son avenir. À en croire les dernières indiscrétions de L’Équipe, le Français a rendez-vous avec la direction de l’Atlético de Madrid afin d’évoquer son futur, alors qu’il dispose d’une année supplémentaire en option sur son contrat actuel, qui expire en juin prochain. Très utilisé par Diego Simeone cette saison, l’attaquant de 34 ans est un élément clé des Colchoneros, mais il n’a pas oublié la baisse de salaire consentie en 2021 pour revenir à Madrid. Il attend désormais de voir si son club est prêt à revoir ces conditions à la hausse.

Parallèlement, le champion du monde 2018 s’interroge sur son envie de poursuivre au plus haut niveau européen. Malgré son attachement à Madrid, il pourrait être tenté par un départ vers la MLS, une destination qui l’a toujours séduit. Los Angeles, où évoluent déjà Hugo Lloris et Olivier Giroud, l’attend les bras ouverts, et des contacts ont déjà été établis. Sa décision dépendra aussi du bilan de la saison : un nouvel échec en Liga et en Coupe du Roi pourrait nourrir une certaine frustration et influencer son choix. Pour Griezmann, ce rendez-vous avec l’Atlético pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière.