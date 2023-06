Inter : Romelu Lukaku vide son sac

La suite après cette publicité

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si Manchester City a atteint son objectif ultime en remportant la Ligue des Champions, l’Inter de son côté est passé à côté d’un nouveau sacre européen. D’autant plus que les Nerazzurri n’ont pas raté leur finale face aux Skyblues, ils ont même réussi à contenir les attaquants adverses. Les joueurs de Simone Inzaghi ont finalement surtout manqué de réalisme à l’image de Romelu Lukaku qui a perdu un face à face avec Ederson alors que le Belge était à bout portant. Après cet échec, l’attaquant des Diables Rouges a pris son temps avant de sortir du silence et ce mardi, il a décidé de vider son sac

«Tout d’abord, je tiens à remercier tous les supporters de l’Inter pour leur amour et leur soutien tout au long de la saison. Vous avez été à nos côtés à chaque étape et je tiens à vous en remercier personnellement. Cela n’aurait pas dû arriver… Nous avons tout donné. C’est un sentiment de merde pour tous ceux qui aiment ce beau club… Mais l’Inter a toujours faim et nous reviendrons nous battre avec l’espoir d’atteindre un jour ce moment où l’histoire s’écrira…», a notamment lâché Big Rom sur ses réseaux sociaux. Le message du Belge a été rédigé en italien et en anglais. Un petit signe avant de choisir sa future destination ? Affaire à suivre…

