Le CA de la LFP refuse une L1 à 22

Les espoirs de Toulouse et d'Amiens de rester en Ligue 1 s'amenuisent. Alors que le Conseil d'Etat a obligé la Ligue (LFP) à revoir son dossier concernant la validité des relégations prononcées contre ces deux clubs, l'espoir d'une Ligue 1 à 22 équipes en 2020/2021 était né. Mais le Conseil d'administration de la LFP, qui s'est tenu aujourd'hui, s'est prononcé contre un championnat à 22.

La suite après cette publicité

«Réuni le 19 juin 2020 et sur proposition du Bureau, le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité des voix exprimées (23 votes pour, 2 abstentions) une résolution proposant à l’Assemblée Générale de maintenir le format de la Ligue 1 à 20 clubs pour la saison 2020/2021. Cette résolution a été votée après un examen approfondi des enjeux d’une Ligue 1 à 20, 21 ou 22 clubs sur le calendrier des compétitions 2020/2021 après avoir recueilli l’avis de la commission mixte du calendrier FFF/LFP, et des conséquences sur la santé des joueurs. Cet examen a porté également sur les impacts financiers, la répartition des droits audiovisuels ainsi que sur les répercussions contractuelles avec les diffuseurs de la Ligue 1. Conformément à l’ordonnance du Conseil d’Etat du 9 juin 2020 et sur proposition du Bureau de la LFP du 19 juin, le Conseil d’Administration de la LFP convoque ce jour une Assemblée Générale de la LFP pour le mardi 23 juin 2020 afin d’examiner cette résolution et de statuer sur le format de la Ligue 1 pour la saison 2020/2021», peut-on lire dans le communiqué envoyé par la LFP.