OM : JHE veut garder André Villas-Boas

Cet été, André Villas-Boas a donné pas mal de sueurs froides à l’Olympique de Marseille. Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, le Portugais semblait lui aussi sur le départ. Au final, AVB est resté. Aujourd’hui, les relations entre l’entraîneur lusitanien et ses dirigeants semblent s’être quelque peu apaisées. D’ailleurs, le président du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud, a fait savoir qu’il souhaitait prolonger le contrat d’AVB dont le terme est prévu en juin prochain.

« Je suis un fervent partisan de la stabilité. On a eu deux coaches en quatre ans. Sur les 20 années précédentes, c’était un coach tous les neuf mois à l’OM. On ne peut pas atteindre le niveau de performance avec l’instabilité. J’ai beaucoup d’admiration pour André, la personne qu’il est. Sa vision autre que le terrain. Avec Pablo (Longoria), il y a un alignement, une collaboration qui est extrêmement fructueuse, et j’aimerais beaucoup continuer avec André Villas-Boas. Pour le reste, je ne pense pas que ces discussions doivent avoir lieu par médias interposés », a-t-il déclaré au micro de RMC. Par ailleurs, Pablo Longoria a également indiqué qu'une rencontre est programmée dans les prochains jours avec le clan Thauvin pour évoquer l'avenir.