Officiel FA Cup

FA Cup : un choc Manchester City-Liverpool en quarts de finale

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
marmoush @Maxppp

Ce lundi, le tirage au sort des quarts de finale de FA Cup avait lieu en Angleterre en amont de la dernière affiche des 8es de finale entre West Ham et Brentford. En attendant, le dénouement de cette rencontre londonienne, on sait déjà ce qu’on aura sur notre téléviseur pour le tour suivant. Futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, Chelsea s’en sort bien et recevra le petit poucet Port Vale.

Emirates FA Cup
The #EmiratesFACup quarter-final draw 🏆
Voir sur X

Arsenal a également eu un tirage favorable avec un déplacement abordable sur la pelouse de Southampton. Le vrai choc de ces quarts de finale aura lieu à Manchester où City recevra Liverpool. Un choc entre deux équipes qui misent beaucoup sur la FA Cup cette saison. Pour finir, West Ham ou Brentford recevra Leeds United. Les rencontres auront lieu les 4 et 5 avril prochain.

Les affiches des quarts de finale de FA Cup :

Southampton - Arsenal
Chelsea - Port Vale
Manchester City - Liverpool
West Ham ou Brentford - Leeds United

Pub. le - MAJ le
