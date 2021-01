Nice : le RB Leipzig pense à Kasper Dolberg

La suite après cette publicité

Muet depuis le 25 octobre 2020, Kasper Dolberg (23 ans) n'y arrive plus. Le coach de l'OGC Nice Adrian Ursea expliquait en décembre qu'il attendait avec impatience le réveil de son attaquant, pas épargné par les petits pépins en fin d'année. Mais, depuis, pas franchement de signes de rebond de la part du Scandinave.

Après une première saison encourageante sur la Côte d'Azur (11 réalisations en 23 apparitions en Ligue 1), l'international danois (22 sélections, 5 buts) cale donc quelque peu. Mais cela n'empêche pas certaines écuries étrangères de penser à lui. Ainsi, selon les informations de Sport Bild, le RB Leipzig a inscrit son nom sur sa short-list.

Deux arguments de poids

L'ancien de l'Ajax est vu, aux côtés de Divock Origi (25 ans, Liverpool) et Kelechi Iheanacho (24 ans, Leicester City), comme un élément accessible et susceptible de venir donner un coup de main à l'attaque allemande. Toutefois, les actuels 3es de Bundesliga ne disposent pas de la surface financière suffisante pour s'offrir un de ces trois éléments.

Si tentative il y a, elle se fera sous la forme d'un prêt, explique le média allemand. Pas sûr que cela séduise franchement le Gym et son propriétaire INEOS. Pour ce qui est de leur n° 9, recruté pour près de 20 M€ à l'été 2019, cela sera sans doute différent, la perspective de jouer le titre en Allemagne et les 8es de finale de Ligue des Champions étant deux jolis arguments. On n'est donc pas à l'abri d'une surprise d'ici la fin du mercato à Nice...