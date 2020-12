OGC Nice : mais qu'arrive-t-il à Kasper Dolberg ?

L'OGC Nice va mieux, merci pour lui. En s'offrant un succès à l'arraché dans les derniers instants de la partie à Nîmes (0-2, 15e journée de Ligue 1), les Aiglons se sont offerts une bouffée d'oxygène après une série noire de 8 matches sans victoire toutes compétitions confondues, le départ de Patrick Vieira remplacé par son adjoint Adrian Ursea et une élimination sans gloire en Ligue Europa.

Mais alors que l'horizon commence doucement à se dégager grâce aux buts de Dan Ndoye et Alexis Claude-Maurice, tous deux servis par Jeff Reine-Adélaïde, une ombre subsiste : Kasper Dolberg. Après être entré en jeu dimanche contre Rennes (0-1), le Danois était absent ce mercredi, victime une nouvelle fois de son physique. «J’ai eu une discussion avec lui, il a ressenti une gêne au pubis. L’équipe a besoin de joueurs à 100 %, c’était inutile de prendre un risque», a expliqué Ursea en conférence de presse.

Le Gym l'attend...

L'ancien de l'Ajax, aux statistiques intéressantes lors de son premier exercice (11 buts en 23 apparitions en L1), avait plutôt bien commencé la saison (3 buts lors des 8 premières journées), mais depuis, il est plutôt décevant, voire parfois même transparent. Alors bien sûr, il a des circonstances atténuantes, comme son intégration compliquée par l'affaire du vol de sa montre de luxe, comme quelques pépins physiques, comme la Covid-19 qu'il a contractée deux fois déjà...

Mais l'OGCN et INEOS, qui ont mis environ 20 M€ sur la table pour l'attirer dans leurs filets à l'été 2019, espèrent sans doute un peu mieux du natif de Silkeborg. «Cette situation me désole pour "Kass", on l’attend parmi nous au plus vite», a indiqué Ursea, sans donner de délai. En attendant, sans lui, les Aiglons ont repris leur envol...