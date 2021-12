Chaos total sur la Premier League, pourquoi Ousmane Dembélé est la clé du mercato hivernal du FC Barcelone

La suite après cette publicité

C'est le chaos en Premier League

Alors que Leicester-Tottenham, qui devait se disputer hier soir, a été reporté suite à des cas de Covid au sein des deux clubs, le nombre de matches repoussés à des dates ultérieures en Premier League a considérablement augmenté hier soir. En effet, 5 autres rencontres devant se disputer ce week-end ont été reportées (à savoir Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich et Everton-Leicester). La 18e journée de Premier League est donc sensiblement réduite et le Daily Mail et le Daily Mirror n'hésitent pas à parler de «carnage» et de «chaos» face à cette situation. Cependant, comme l'écrit le Daily Telegraph, la PL n'envisage pas de faire une pause afin de réduire les cas de Covid au sein des clubs. «The show must go on», comme l'écrit le Daily Express.

Dembélé, la clé du Barça pour cet hiver

«Le Barça mise tout sur Ferran Torres.» Voilà ce que nous apprend le quotidien Sport ce matin sur sa première page. Selon le média, l'attaquant de Manchester City serait d'accord avec le club blaugrana pour le rejoindre en janvier. Mais désormais, le club culé doit trouver la bonne formule économique afin de l'enrôler. Ce qui n'est pas chose aisée dans cette période compliquée. Du coup, deux hommes - Phillipe Coutinho et Ousmane Dembélé - pourraient beaucoup aider à ce transfert. Le premier en partant et en libérant de la masse salariale. Le second en prolongeant (sic !). Mundo Deportivo explique que le FC Barcelone doit encore 27 M€ au Borussia Dortmund pour son transfert en 2017. Si le Français prolonge, les Blaugranas pourront étaler le paiement sur plusieurs années et ainsi rester dans les clous du fair-play financier. Mais le plus dur actuellement est de convaincre «Dembouz» de signer un nouveau bail en Catalogne.

Le cluster au Real inquiète l'Espagne

Il n'y a pas que la Premier League qui est touchée par la recrudescence de la Covid-19. En Espagne aussi, les cas se multiplient notamment au Real Madrid. Après Luka Modric et Marcelo mercredi soir, le club merengue a annoncé hier dans un communiqué que Rodrygo, Lunin, Bale et Asensio étaient, eux aussi, positifs au virus. Sans oublier l'entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, David Ancelotti, qui a vu son test se révéler positif. Un cluster au sein du Real qui inquiète la presse du pays qui en fait ses gros titres. «La 6e vague attaque Madrid», écrit Marca. «La Covid frappe le Real», enchaîne As. Pour El Pais, ce cluster au sein de la Casa Blanca «met en alerte le monde du foot». Pour le moment, les deux prochaines rencontres du club contre Cadix et Bilbao ne sont pas menacées.