LdC : la demande du Barça à l’UEFA

L’année prochaine, la Ligue des Champions entrera dans une nouvelle ère, avec un nouveau format. Fini les phases de poules, désormais il y aura un mini-championnat à 36 équipes. Mais il n’y aura pas 35 matchs à jouer pour chaque équipe, huit seulement, quatre à domicile, quatre à l’extérieur. Les adversaires seront donnés via un tirage au sort. Alors que, comme le stipule le règlement de l’UEFA, chaque équipe doit jouer ses quatre matchs à domicile dans la même enceinte, le FC Barcelone a fait une demande particulière à l’instance européenne.

Le média Sport révèle que le club catalan et l’UEFA négocient pour que les derniers matchs du Barça aient lieu au Camp Nou, une fois la rénovation terminée. Le Barça va commencer sa saison à l’Olímpic Lluís Companys, le Camp Nou étant encore en travaux, mais espère retourner dans son antre historique début 2025. Sauf que le calendrier de la première phase de C1, qui a été dévoilé, prévoit les six premiers tours qui se dérouleront avant la fin de l’année et les deux derniers se joueront les 21-22 janvier et le 29 janvier. Donc impossible de faire toute la première phase au Camp Nou, mais il est possible de faire hypothétiquement deux matchs. Reste à savoir si l’UEFA acceptera cette demande.