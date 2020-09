Serie A : Naples ne fait qu'une bouchée du Genoa, l'AC Milan dispose de Crotone

Pour le compte de la seconde journée de Serie A, deux belles rencontres étaient au programme ce dimanche après-midi. L’AC Milan se déplaçait sur la pelouse du promu Crotone pendant que le Napoli accueillait lui le Genoa avant le choc de la soirée entre l’AS Roma et la Juventus. Dominateurs dans ce match, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic se créaient quelques belles occasions mais devaient attendre la 45e minute de jeu et une faute adverse pour obtenir un penalty et prendre l’avantage par l’intermédiaire de Franck Kessie, qui profitait de l’absence du géant suédois pour transformer ce coup de pied arrêté aux six mètres. Au retour des vestiaires, Brahim Diaz creusait rapidement l’écart et débutait parfaitement sa saison sous ses nouvelles couleurs. Un but qui suffisait aux Milanais qui profitaient du manque de lucidité de leurs adversaires pour ainsi l’emporter et grimper sur le podium du Calcio (0-2).

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, le Napoli démarrait également très fort et n’avait besoin que de dix minutes pour prendre l’avantage par l’intermédiaire de Hirving Lozano qui transformait l’offrande de Mertens en but. Il ne se passait plus grand-chose avant la seconde période qui était elle bien différente. En effet, dès la reprise, Zielinski puis Mertens corsaient l’addition avant que Lozano ne vienne s’offrir un doublé peu après l’heure de jeu. Le Macédonien Elif Elmas voulait lui aussi participer au spectacle et offrait aux siens un cinquième but après un gros effort individuel (69e). Mais ces cinq buts ne suffisaient pas au bonheur des Napolitains qui voyaient Politano clore les débats à vingt minutes du terme et ainsi mettre fin à la désastreuse soirée de Federico Marchetti (6-0).