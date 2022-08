Liverpool : Jürgen Klopp souhaite un milieu de terrain

En difficulté dans ce début de saison, Liverpool peine à enchaîner les bonnes prestations. Avec un groupe diminué, Jürgen Klopp espère trouver une solution avant la fin du mercato. L'infirmerie des Reds est remplie avec Thiago Alcantara et Alex Oxlade-Chamberlain. Liverpool n'a pas pu prendre le dessus face à Manchester United la semaine dernière. C'est pourquoi, le technicien allemand souhaite renforcer son milieu, selon The Telegraph.

La suite après cette publicité

« Je sais que nous avons eu cette discussion depuis que tout a commencé et c'est moi qui ai dit que nous n'avions pas besoin d'un milieu de terrain et j'avais tort. C'est la situation. Mais le point spécifique ne change pas - nous ferons quelque chose mais ce doit être le bon. On verra. » En attendant une potentielle arrivée, le manager n'a d'autres solutions que de demander davantage à ses joueurs : « Que pouvez-vous améliorer immédiatement ? Effort, bien sûr ». À voir ce qu'il se passera avant la fin du mercato...