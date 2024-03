La sortie forte du Bayern Munich sur l’après-Tuchel

Dans un entretien donné au média allemand Ran, le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, s’est exprimé sur le futur entraîneur de la formation munichoise. «Je suis d’accord avec vous sur le fait que ce n’est pas bon signe quand un club comme le Bayern Munich change d’entraîneur assez souvent, car cela ne signifie pas nécessairement la continuité», a tout d’abord lancé l’intéressé. Pour rappel, en fin de saison, Thomas Tuchel quittera le navire bavarois. Dans cette optique, les dirigeants de l’actuel deuxième de Bundesliga travaillent à la succession de l’ancien coach parisien. Dans cette optique, un nom revient avec insistance : celui de Xabi Alonso, aujourd’hui sur le banc du Bayer Leverkusen et solide leader du championnat allemand. Et pour la première fois, un responsable du Bayern a confirmé publiquement un intérêt pour s’offrir l’ancien milieu de terrain madrilène. Selon lui, «des clubs comme Liverpool, le Real Madrid, Leverkusen et le Bayern travaillent» actuellement pour que Xabi Alonso soit leur coach la saison prochaine. D’après Hoeness, l’ancien milieu de terrain a, en effet, «prouvé» qu’il était prêt pour diriger un très grand club.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, le dirigeant allemand a concédé que la succession de Thomas Tuchel demeurait un sujet complexe au regard du marché. «Il n’y a guère d’entraîneur qui soit libre en ce moment. Ce sont plutôt des entraîneurs qui sont sous contrat quelque part et qui peuvent avoir beaucoup de succès. Ce n’est donc pas si facile de leur dire que le FC Bayern est la mesure de tout». Pour conclure, Uli Hoeness a également souhaité mettre définitivement fin à la rumeur Sebastian Hoeneß, récemment prolongé par le VfB Stuttgart. «À mon avis, il a l’inconvénient de s’appeler Hoeneß pour le moment. Parce que s’il ne s’appelait pas Hoeneß avec la même performance, nous aurions probablement fait plus d’efforts pour lui que nous ne l’avons fait jusqu’à présent. Sebastian a livré une performance que je n’aurais pas cru possible. J’ai toujours su que c’était un grand entraîneur et je l’ai vu dans notre deuxième équipe. Il s’est aussi bien entraîné et a bien travaillé à Hoffenheim, mais à son jeune âge, il joue un football à Stuttgart qui est tout simplement inspirant», a ainsi avoué le président d’honneur. Reste désormais à convaincre Xabi Alonso de rejoindre le Rekordmeister.