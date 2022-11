FC Nantes - AC Ajaccio: les compositions officielles

Qui dit dimanche après-midi sur les pelouse de Ligue 1 dit multiplex, évidemment. Au programme de cette quinzième journée de championnat, plusieurs rencontres alléchantes pour les amateurs du ballon rond hexagonal comme le duel entre le FC Nantes et l'AC Ajaccio, à 15h. Auteurs d’un début de saison particulièrement décevant sur la scène nationale et sur une série de trois matches sans succès (1D,2N), les Canaris (16èmes) vont tenter de retrouver le chemin de la victoire à La Beaujoire devant leur public. De leur côté, les Ajacciens essaieront de confirmer leur dynamique positive après leur beau succès obtenu la semaine dernière face à Strasbourg (4-2).

Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h. Pour cette quinzième sortie de la saison, Antoine Kombouaré ne bouleverse pas ses bonnes habitudes avec la mise en place d’un 4-4-2 sans Nicolas Pallois, suspendu. Alignés à la pointe de l’attaque, Mustapha Mohamed et Evann Guessand seront soutenus par Ludovic Blas et Moses Simon, titulaires sur les côtés. Pedro Chirivella et Moussa Sissoko sont positionnés devant la défense. De leur côté, les Corses s’établissent également en 4-4-2. Mohamed Youssouf, Oumar Gonzalez, Ismaël Diallo et Youssouf Koné forment la défense. On retrouve Youcef Belaïli, Marchetti, Mathieu Coutadeur et Riad Nouri dans l’entrejeu. Enfin Romain Hamouma et Mounaïm El Idrissy sont associés en attaque.

Les compositions des équipes :

FC Nantes : Lafont (c) – Corchia, Girotto,Castelletto, Merlin – Blas, Chirivella, Sissoko, Simon - Mohamed,Guessan

AC Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Diallo, Koné - Nouri, Marchetti, Coutadeur (c) , Belaili - Hamouma, El Idrissy

