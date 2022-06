Versailles jouera au stade Jean-Bouin la saison prochaine

Selon les informations du Parisien, le FC Versailles 78 qui évoluera en National la saison prochaine, jouera ses matches à domicile au stade Jean-Bouin, l’enceinte des rugbymen du Stade Français. Les Versaillais ne pouvaient pas évoluer dans leur stade Montbauron, puisqu'il ne peut pas être équipé de pylônes d’éclairage en raison de la proximité avec le château de Versailles.

La suite après cette publicité

Un problème d’éclairage qui avait déjà pénalisé la formation des Yvelines la saison passée en Coupe de France, les obligeant à jouer le 8e de finale et la demi-finale à l’extérieur. Selon le quotidien, les dirigeants franciliens ont longtemps hésité entre le stade Jean-Bouin et le stade de Michel Hidalgo à Saint-Gratien, mais ils ont finalement choisi l’antre du Stade Français pour sa plus grande proximité avec Versailles, mais aussi parce qu’il serait un bon moyen de bénéficier d’une plus belle visibilité et d’ainsi attirer de nouveaux partenaires.