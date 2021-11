PSG : Marco Verratti indisponible trois semaines

Coup dur pour Marco Verratti et le Paris Saint-Germain. Blessé et absent lors de la défaite des siens contre Manchester City (1-2), mercredi soir, à l'occasion de la 5e journée du groupe A de Ligue des Champions, le milieu italien sera également absent, dimanche prochain, pour la rencontre face à Saint-Étienne indique L'Equipe. Touché aux quadriceps à la veille du match face aux Citizens, Verratti devrait ainsi observer une période d'indisponibilité de trois semaines environ. Une information confirmée après des examens passés, ce jeudi, et révélant une petite lésion.

Par ailleurs, le club parisien devra très certainement se passer des services d'Ander Herrera. Touché aux ischios, le milieu du PSG passera des examens, ce vendredi, mais sa blessure inquiète et il pourrait, à ce titre, louper un mois de compétition. Egalement forfait pour le choc face aux Skyblues, Georginio Wijnaldum, gêné par une douleur derrière le genou, devrait quant à lui retrouver le chemin des terrains très prochainement. Bonne nouvelle, enfin, concernant Idrissa Gueye. Sorti par précaution en milieu de seconde période face à City, le Sénégalais se ressentait d'une légère gêne musculaire mais pourrait, d'ores et déjà, être présent dans le groupe parisien qui se déplacera, dimanche, à Saint-Étienne.