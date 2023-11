MHSC : Téji Savanier a snobé l’AC Milan !

Invité de "Rothen s’enflamme" sur RMC, le milieu de terrain du Montpellier HSC, Téji Savanier, a profité de l’occasion pour avouer qu’il avait refusé, par le passé, des avances de grands clubs, notamment une de l’AC Milan. «J’aurais pu toucher beaucoup plus d’argent au Milan mais j’aurais été malheureux. À Montpellier je suis chez moi, je vis toujours dans mon quartier», a notamment assuré le joueur montpelliérain.

Et d’ajouter au sujet de cet été 2019 : «beaucoup de personnes me disaient d’aller au Milan mais moi si je partais là-bas je n’aurais pas été bien, sans ma famille. Tout le monde me parlait d’argent mais l’argent ne fait pas le bonheur. Je ne vais pas me plaindre aujourd’hui, je ne dis pas que je suis mal payé à Montpellier, loin de là, mais je suis très bien chez moi avec ma famille, avec mes enfants. Mon fils vient avec moi aux entraînements, pour moi c’est la meilleure chose qui puisse m’arriver». Les supporters du MHSC apprécieront…