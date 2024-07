PSG : la presse anglaise annonce un accord Manchester United - Manuel Ugarte

Ce jeudi, Manchester United a officialisé son premier très gros coup sur le mercato estival. Loin derrière la concurrence au départ, le club anglais a finalement raflé la mise dans le dossier Leny Yoro. Le jeune défenseur français de Lille a débarqué chez les Red Devils contre la modique somme de 62 millions d’euros. «Manchester United est heureux de confirmer l’arrivée de Leny Yoro au club, sous réserve de l’enregistrement (ndlr : auprès de la FA). Le défenseur français a signé un contrat jusqu’en juin 2029, avec la possibilité de prolonger d’une année supplémentaire», écrivait ainsi Manchester United dans son communiqué. Un transfert important qui intervient quelques jours seulement après l’arrivée d’une autre recrue.

La suite après cette publicité

La semaine dernière, les Red Devils avaient aussi officialisé l’arrivée de l’attaquant néerlandais Joshua Zirkzee en provenance de Bologne. Le club italien avait récupéré 42,5 millions dans cette transaction. Et après avoir déjà dépensé plus de 100 millions sur le mercato, Manchester United ne compte pas s’arrêter là. Sous l’impulsion d’Ineos qui veut reconstruire le club et donner un effectif complet à Erik ten Hag, la priorité est désormais de recruter au milieu de terrain. La cible numéro un se nommait Manuel Ugarte (23 ans) à ce poste. Comme nous vous le révélions, des discussions existent depuis un moment et elles avancent positivement entre les deux clubs mais pas que.

À lire

PSG : le coup de fil gagnant de Luis Enrique à João Neves

Le PSG réclame 70 millions

Ce vendredi, la presse anglaise a fait des révélations qui vont clairement dans le sens un dénouement imminent. Selon les informations du Daily Mail, confirmées par The Sun, Manchester United est enfin tombé d’accord avec l’international uruguayen sur le contrat. Une grosse avancée dans ce dossier donc, mais le plus dur reste à faire pour les Mancuniens : se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité avec le PSG. Le Daily Mail explique d’ailleurs que la direction parisienne réclame 70 millions pour laisser partir son milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Manuel Ugarte avait été recruté l’été dernier pour 60 millions d’euros, mais ne semble pas correspondre aux attentes de Luis Enrique à ce poste. Pour autant, le PSG ne voudra pas brader son joueur et Manchester United va donc devoir continuer à négocier. La presse anglaise explique d’ailleurs qu’il est possible que les Red Devils se séparent de Scott McTominay ou encore Casemiro pour s’aligner sur les demandes parisiennes alors qu’Ugarte est aussi suivi par d’autres clubs. Si cet accord contractuel est positif pour United, cela ne veut pas non plus dire que le dossier est bouclé. Loin de là…