Les discussions avancent entre le PSG et Manchester United pour Manuel Ugarte

Alors que Vitinha a mis une bonne saison pour donner sa pleine mesure au PSG, Manuel Ugarte ne devrait pas avoir ce luxe. L’international uruguayen, qui avait fait des débuts tonitruants à son arrivée au PSG l’été dernier, a vu son temps de jeu s’étioler au fur et à mesure de l’avancement de la saison et son impact se réduire comme peau de chagrin. Sa grinta, sa capacité à répéter les efforts et à imposer un pressing constant avaient pourtant séduit plus d’un supporter parisien qui se réjouissait du coup réalisé par Luis Campos qui avait mis 60 M€ sur la table pour arracher le milieu de terrain représenté par Jorge Mendes au Sporting.

Si au final, la sentinelle parisienne a disputé 37 matches toutes compétitions confondues pour sa première année Porte de Saint Cloud, c’est surtout son absence des grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions qui lui ont fait passer une fin de saison compliquée. Difficile donc d’imaginer le pilier de Marcelo Bielsa au sein de la Céleste repartir sur les mêmes bases la saison prochaine. D’abord enclin à quitter Paris cet été, Manuel Ugarte, qui est pour l’instant focus sur la Copa America, s’est visiblement fait à l’idée d’un départ prématuré de la Capitale française.

Manuel Ugarte s’est fait une raison de son avenir au PSG

Il faut dire que l’ancien joueur du Sporting CP n’a pas digéré le traitement de Luis Enrique à son égard. Ugarte a bien compris qu’il n’était pas dans les plans du coach espagnol durant la deuxième partie de saison et n’a surtout pas apprécié de ne pas avoir eu d’explication avec LE à ce sujet. La donnée est pourtant simple, le coach du PSG a repéré un léger déficit technique incompatible à son projet collectif. Les pistes creusées par le board menant à Amadou Onana (Everton) et surtout de Joao Neves (Benfica) abondent dans ce sens.

Dès lors, la perspective de rejoindre Manchester United le séduit de plus en plus. Déjà parce qu’il apprécie tout particulièrement l’emblématique club anglais qui s’intéresse depuis quelques semaines à son profil. Des discussions ont même lieu depuis un bon moment entre les deux clubs. Mais selon nos informations, les positions se rapprochent et l’idée de voir Manuel Ugarte avec le maillot de Manchester United prend de plus en plus de poids. Reste désormais à attendre la fin de la Copa America où le joueur brille avec l’Uruguay et de définir les modalités de l’opération financière. Pour rappel, Manuel Ugarte a coûté 60 M€ l’été dernier…