OL : le groupe pour la réception du PSG

Après une fin d'année 2021 très mouvementée et marquée par une 13e place au classement, l'Olympique Lyonnais débute la nouvelle année par un choc contre le Paris Saint-Germain. Désireux de l'emporter contre le leader de la Ligue 1 et pour entamer sa remontée vers les premières places, le club rhodanien devra faire sans Jason Denayer, Sinaly Diomandé et Jeff Reine-Adélaïde, toujours blessés, alors que Thiago Mendes a été testé positif au Covid-19.

De plus, Tino Kadewere (Zimbabwe), Karl Toko Ekambi (Cameroun) et Islam Slimani (Algérie) disputent actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec leurs sélections. Habib Keita et Bradley Barcola figurent dans le groupe, en renfort.