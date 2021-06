OM : Randstad nouveau partenaire officiel

Après avoir annoncé ce matin la signature du premier contrat professionnel de Paolo Sciortino (17 ans), l’Olympique de Marseille a, cette fois-ci, officialisé un nouveau partenaire pour le club. Le groupe Randstad, spécialisé dans les ressources humaines, a signé un contrat de trois ans avec le club français, soit jusqu'à la saison 2023/2024.

« Cette nouvelle collaboration vient renforcer la volonté de l’Olympique de Marseille de s’engager auprès de partenaires plaçant la qualité, l'ambition et la compétence au centre de leurs préoccupations. Le Groupe met également son expertise des ressources humaines au service de l’ensemble des membres du Club. Les clients, les intérimaires, les candidats et les collaborateurs de Randstad auront quant à eux la possibilité de participer à des événements sportifs et professionnels leur permettant de vivre des expériences exceptionnelles », détaille l’OM à travers son communiqué.